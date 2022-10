SIMON RAYMONDE RISTAMPA “BLAME SOMEONE ELSE” CON IL NOME DI “SOLO WORKS 96-98” E TRE TRACCE BONUS

Simon Raymonde ha registrato il suo album solista “Blame Someone Else” mentre era ancora nei Cocteau Twins. Elizabeth Fraser e Robin Guthrie hanno partecipato a “Blame Someone Else”, così come Mitsuo Tate, membro aggiunto nell’ultimo periodo della band.

I Cocteau Twins però non c’erano già più al momento dell’uscita del disco. Pubblicato originariamente nell’ottobre 1997, divenne la prima uscita della Bella Union, una nuova etichetta gestita da Robin e Simon. Ora solo da Simon.

Venticinque anni dopo, “Blame Someone Else” viene ora pubblicato con il nome di “Solo Works 96-98” (pre-oder attivo, uscita il 9 dicembre), apparendo per la prima volta su vinile con l’aggiunta delle tre tracce bonus dell’edizione solo giapponese del 1998. “È stato iniziato nel 1996, in un momento di agitazione con i Cocteau Twins“, dice ora Simon dell’album. “All’epoca ero incerto se fare l’album, ma i miei compagni di band mi hanno sostenuto moltissimo e il loro incoraggiamento mi ha aiutato a finire il disco. Mi ci sono voluti 25 anni per sentirmi a mio agio nel rendere di nuovo disponibili queste canzoni. Tutti noi abbiamo degli ostacoli da superare prima di sentirci pronti a lasciar andare certe cose. Oggi sento che la prima uscita assoluta su Bella Union dovrebbe essere di nuovo parte attiva della storia dell’etichetta, se non altro per ricordare questi primi 25 anni“.

Tracklist:

1 It’s A Family Thing

2 Love Undone

3 The Seventh Day

4 In My Place

5 Supernatural

6 If I Knew Myself

7 It’s Raining Today

8 Muscle and Want

9 Worship Me

10 A Fault Of Mine

11 Days 4

12 Tired Twilight

13 Summer’s Blue

14 Left Untouched The Flowers Grow

15 Let Love In