VIDEO: TUVABAND

Dopo il suo terzo LP, “Growing Pains & Pleasures”, uscito a maggio dello scorso anno, Tuvaband è ritornata con materiale inedito.

La musicista norvegese, infatti, ha appena realizzato il singolo “Something Good”: il pezzo, che potete ascoltare qui sotto, è estratto dal suo nuovo full-length, “New Orders”, in uscita il prossimo 21 ottobre via Passions Flames.

Tuva Hellum Marschhäuser, questo il suo vero nome della musicista di stanza a Oslo, mentre cerca lanciare messaggi positivi (“I do believe that something good is gonna happen”), costruisce paesaggi sonori fatti di pura magia e atmosfere incredibili e sognanti, graziate poi dalla purezza della sua voce, che aggiunge un non so che di solenne al brano.

