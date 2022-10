I TAME IMPALA IN CALIFORNIA, CELEBRANO I 10 ANNI DI “LONERISM” ESEGUENDOLO PER INTERO.

I Tame Impala erano headliner al Desert Daze festival di Perris, in California, dove hanno celebrato i 10 anni di “Lonerism” eseguendolo per intero.

Il gruppo psych-pop australiano ha pubblicato “Lonerism” il 5 ottobre 2012.

Tra le curiosità della scaletta notiamo che la traccia d’apertura “Be Above It” è stata eseguita per la prima volta dall’agosto del 2015, mentre “Music To Walk Home By” è tornata a far parte del set dopo sei anni di pausa. “She Just Won’t Believe Me” è stata eseguita per la prima volta in assoluto, mentre la chiusura dell’album “Sun’s Coming Up” è stata eseguita per la prima volta dal dicembre 2010.

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons