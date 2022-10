IL NUOVO DISCO DEI DEPECHE MODE SI INTITOLA “MEMENTO MORI”. IN ARRIVO ANCHE 3 DATE IN ITALIA.

IL NUOVO DISCO DEI DEPECHE MODE SI INTITOLA “MEMENTO MORI”. IN ARRIVO ANCHE 3 DATE IN ITALIA.

Per i Depeche Mode e’ ufficialmente iniziata l’era post Andrew Fletcher.

A pochi mesi dalla morte del musicista i due membri attualmente attivi del progetto, Dave Gahan e Martin Gore hanno annunciato il loro nuovo album – il quindicesimo della loro carriera – dal titolo “Memento Mori”, atteso in uscita nella primavera del prossimo anno, e un tour mondiale che partirà a marzo dal Nord America e proseguirà in estate negli stadi europei toccando anche il nostro paese.

In Italia il duo suonerà il 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano e il 16 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna: i biglietti per tutte le date italiane saranno in vendita dalle ore 10 di venerdì 7 ottobre.

Tra i live previsti nel vecchio continente spicca inoltre la presenza dei Depeche Mode come headliner del PrimaveraSound storico festival di Barcellona che nel 2023 si terrà dall’1 al 3 luglio e dall’8 al 10 luglio.