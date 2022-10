PATRICK DUFF, EX LEADER DEGLI STRANGELOVE, PUBBLICA, A FINE NOVEMBRE, LA SUA AUTOBIOGRAFIA “THE SINGER”

PATRICK DUFF, EX LEADER DEGLI STRANGELOVE, PUBBLICA, A FINE NOVEMBRE, LA SUA AUTOBIOGRAFIA “THE SINGER”

Anche su IFB, nella rubrica dei compleanni, abbiamo trovato spazio per gli Strangelove. La band, guidata dal telento, ma anche dalle ossessioni, di Patrick Duff ha pubblicato 3 ottimi album negli anni ’90, prima di sciogliersi nel 1998.

Eppure Patrick Duff è stato davvero capace di lasciare un segno duraturo, rispettato e stimato anche da colleghi come Brett Anderson o Ed O’Brien dei Radiohead. L’ex cantante degli Strangelove ha annunciato un libro autobiografico intitolato “The Singer”, ora in pre-order, che uscirà a fine novembre.

https://t.co/HzofppJjAG So happy to make this announcement Pre-Order copies of my memoir The Singer … — Patrick Duff (@Patrick_Duff) October 3, 2022

Ecco quanto dice la pagina di presentazione: “Questa è la storia di un ragazzo che sente cantare gli angeli…un adolescente che si innamora della musica e che inciampa e cade in una band chiamata Strangelove…la storia di un giovane che canta canzoni su polvere e stelle…la storia di un cantante che vola in cima ai cieli e cade sulla terra e trova la strada di casa…”

Per chi volesse andare a farsi un giro in UK, il libro sarà presentato sabato 26 novembre presso Waterstones, The Galleries, Bristol, con una lettura e una performance di Patrick. I biglietti per l’evento sono disponibili qui.

Photo: Ed Webster, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons