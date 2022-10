DROPKICK MURPHYS: A FEBBRAIO 2023 UNA DATA A JESOLO

I Dropkick Murphys, dopo la data dello scorso 20 luglio al Carroponte di Sesto San Giovanni, tornano in Italia nel 2023. Appuntamento al Palazzo del Turismo di Jesolo (VE) il prossimo 5 febbraio, data nella quale ci saranno ben tre special guests: i Pennywise, band di punta della scena melodic hardcore punk mondiale, The Rumjacks, band folk punk di Sydney, e Jesse Ahern, cantautore e one man band di Boston.

I Dropkick Murphys da sempre ci regalano live scatenati e unici, capaci di far ballare, pensare e commuovere con l’allegria e la potenza della propria musica; un aspetto determinante per il successo del prossimo tour che vedrà anche la presentazione dal vivo del loro ultimo disco “This Machine Still Kills Fascists”, uscito il 30 settembre per Pias/Dummy Luck Music.

Di seguito i dettagli della data.

DROPKICK MURPHYS

5 FEBBRAIO 2023

Palazzo del Turismo – Jesolo (VE)

Biglietti in vendita su TicketOne.

I biglietti acquistati in precedenza (4 febbraio 2022) rimangono validi per la nuova data.