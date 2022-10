Hugo Race tornerà in Italia nei prossimi giorni per nuove date a supporto del suo recente LP, “Once Upon A Time In Italy“, uscito lo scorso aprile via Santeria / Audioglobe.

Queste le date già confermate del musicista australiano ex Bad Seeds:

solo show

11. Ottobre – Genova – Ostaia Da-U Neo

12. Ottobre – Seregno (MB) – Arci Tambourine

13. Ottobre – Modena – Cafè del Corso

Hugo Race Fatalists

27. Ottobre – Milano – Germi

28. Ottobre – Verona – colorificio Kroen