I Remember Sports hanno pubblicato, via Big Scary Monsters, il loro quarto LP, “Like A Stone”, ad aprile dello scorso anno: finalmente possono portarlo in tour e, per la prima volta nella loro carriera, attraversano anche l’Oceano Atlantico e suonano in Europa.

Dopo le due date irlandesi, ecco il trasferimento nel Regno Unito con un concerto a Bristol, mentre oggi la band di stanza a Philadelphia si trova al Night & Day di Manchester, ridente pub situato a pochissimi passi dai sempre suggestivi Piccadilly Gardens.

Dopo un paio di gruppi locali, verso le dieci e un quarto, è finalmente l’ora del gruppo statunitense e la sala, pur non grandissima, è comunque discretamente piena e i fan rispondono molto calorosi.

Il concerto si apre “Stunted”, dal loro secondo album “All Of Something” (2015): se l’inizio pare tranquillo, la canzone poi si espande e diventa più esplosiva ed emotiva con i vocals gridati della frontwoman Carmen Perry e l’adrenalina delle due chitarre.

La successiva “Saturday” mantiene sempre il ritmo molto alto ed eccitante, portandoci su territori indie-pop dalle splendide melodie e dal coro decisamente catchy: i presenti non possono che lasciarsi andare e ballare divertiti.

Decisamente più riflessiva, invece, “Leap Day”, la title-track del loro EP uscito solamente un paio di settimane fa: è solo nel finale che il livello energetico aumenta, regalandoci un altro momento esaltante.

Poco dopo ritroviamo ancora la calma grazie a “Materialistic”, estratto dal recente “Like A Stone”: il ritmo rimane basso, mentre Carmen esprime la sua emotività attraverso la musica.

“Falling Awake” cambia completamente il panorama con le sei corde che la fanno da padrone incontrastate, creando melodie fantastiche dai ritmi incredibili supportate anche da un drumming incalzante.

La loro vena punk continua poi in “Up From Below”, un’altra bomba inarrestabile piena di energia e di colori, così come anche in “I Liked You Best”, dove le sensazioni melodiche sono semplicemente deliziose.

L’encore “The Washing Machine” è invece delicato e riflessivo nei vocals, ma alquanto rumoroso e adrenalinico per la gioia del pubblico mancuniano e si chiude con le due chitarre che rimangono libere di agire.

I Remember Sports ci hanno fatto passare una serata molto piacevole con le loro melodie indie-pop dalle tendenze punk e l’emotività presente nelle loro canzoni: sicuramente un buon debutto nel vecchio continente per questi ragazzi statunitensi.