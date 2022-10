RICHARD DAWSON ANNUNCIA IL NUOVO DISCO “THE RUBY CORD”

Richard Dawson ha svelato i dettagli del nuovo disco “The Ruby Cord”.

L’album, considerato capitolo finale della trilogia che contiene i due precedenti lavori del cantautore inglese (“Peasant” uscito nel 2017 e “2020” che lo seguiva nel 2019), uscirà il 18 novembre su label Weird World sussidaria della Domino.

In concomitanza con l’annuncio Dawson pubblica il trailer del corto che accompagnerà la opening-track del disco, “The Hermit” brano di 41 minuti, e che sarà disponibile lo stesso giorno del disco.

Dawson afferma che “The Ruby Cord” è stato ispirato da fantascienza futuristica e dal collasso sociale:

Molti di noi si stanno spostando verso questi mondi fantastici… che si tratti di realtà virtuali costruite, mondi di computer o egni ancora più fantastici… teorie del complotto, nazionalismi, opinioni dilettantistiche sul calcio. Le persone costruiscono il proprio mondo perché questo è così imperfetto.

L’anno scorso il cantautore britannico si era unito alla band metal finlandese Circle per pubblicare il disco “Henki”.

“The Ruby Cord” tracklist:

01 The Hermit

02 Thicker Than Water

03 The Fool

04 Museum

05 The Tip of an Arrow

06 No-one

07 Horse and Rider

Credit Foto: Kuba Ryniewicz