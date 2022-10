VIDEO: ZIYAD AL-SAMMAN Hard To Say

Come sapete la nostra rubrica “Brand New” non ama i confini e infatti oggi ci spostiamo in Siria per farvi conoscere Ziyad Al-Samman.

Il musicista, cresciuto in Giordania, ma ora residente a Londra, ha al suo attivo solo un paio di singoli, realizzati lo scorso anno, e ora prosegue il suo cammino con un nuovo pezzo, “Hard To Say”.

Il brano, realizzato da Handsome Dad Records, vede la partecipazione di Tarek Musa (Dead Nature, Spring King) alla batteria e qui sotto potete vedere il relativo video diretto da Andrea Mae Perez.

“Ho sempre desiderato un affascinante e pomposo “lala” da cantare in un brano, molto usato dai miei preferiti Pulp e Blur nei loro primi scritti, e questo si adatta perfettamente alla canzone. Mi piace l’innocenza e la giocosità che porta al culmine della canzone. Sapevate che ‘la’ in realtà significa ‘no’ in arabo?”, spiega il musicista siriano.

Il brano, costruito con synth e chitarra, si muove su territori psichedelici dalle gustose venature pop e gode di piacevoli melodie e di coretti accattivanti: una delizia!

