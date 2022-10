GUARDA I CURE (CON IL RIENTRANTE PERRY BAMONTE) SUONARE DUE BRANI INEDITI A RIGA

Ieri sera i Cure hanno dato il via al loro tour europeo alla Arena Riga di Riga in Lettonia.

Una piacevole sorpresa aspettava i fan della band capitanata da Robert Smith, il ritorno del chitarrista e tastierista Perry Bamonte dopo quasi 18 anni: il musicista, che era presente sul loro album “The Cure” del 2004, aveva lasciato la formazione del West Sussex l’anno successivo.

Ultimamente si è parlato molto del loro quattordicesimo album, “Songs Of A Lost Word”, di cui non si conoscono, però, ancora i dettagli e la data di uscita: ieri sera i Cure hanno suonato ben due brani inediti che potrebbero far parte del nuovo LP, “Alone” ed “Endsong”, che potete ascoltare qui sotto.

Photo Credit: Mooncure 1970, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons