STROKES, INTERPOL, YEAH YEAH YEAHS E LA SCENA ANNI 2000 DI NEW YORK NEL NUOVO DOC “MEET ME IN THE BATHROOM”. GUARDA IL TRAILER.

“Meet Me in the Bathroom” è il titolo di un nuovo documentario basato sull’omonimo libro di Lizzy Goodman (2017).

Presentato a gennaio al Sundance Film Festival e atteso nei cinema USA ad inizio novembre (lo streaming su Showtime partirà il 25 novembre) il film racconta la scena musicale di New York dei primi anni 2000 trattando band seminali per quel periodo come Strokes, the Rapture, Interpol, Yeah Yeah Yeahs, LCD Soundsystem, TV On The Radio e molte altre.

Guarda il trailer del doc diretto da Dylan Southern e Will Lovelace: