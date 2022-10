TRACK: SUBMOTILE

Continua la marcia dei Submtile, che pubblicano “Drop To Eternity”, il secondo singolo da “One Final Summit Before The Fall”.

Daniela Angione e Michael Farren sono in continua a evoluzione e in questo nuovo brano lavorano meno sull’impatto ritmico e sonico, creando un tappeto sonoro quasi ambient/dream-pop che a me ha ricordato addirittura gli U2 del disco “The Unforgettable Fire”, in una versione che guarda, all’orizzonte, allo shoegaze. Insomma un pezzo che lavora per creare la giusta atmosfera e ci riesce, non dimenticandosi ovviamente delle chitarre, sopratutto nella lunga coda finale, che sanno entrare a dovere e “sporcare” l’immagine più pulita che si era creata.

Il terzo LP della band, “One Final Summit Before The Fall”, è in uscita il 21 ottobre via Shelflife.

