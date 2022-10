C’ERANO UNA VOLTA GLI SMILE: ORA I TORINESI HANNO CAMBIATO NOME IN THE WENDS. IL PRIMO SINGOLO E’ “WORTHY OF NOTHING”

C’erano una volta gli Smile, ma non quelli di Thom Yorke, no, quelli torinesi. L’omonimia può anche essere simaptica, ma a conti fatti, se te la giochi con una band come quella, non è forse cosa buona e giusta. Ecco quindi che i ragazzi di Torino hanno cambiato nome, ma la loro bravura resta intatta. Il primo assaggio della band con il nome nuovo è “Worthy Of Nothing” che ha un’urgenza espressiva che lascia segni sulla pelle. Una roba che pare il loro ultimo pezzo di sempre, vista l’intensità che ci mettono e invece è il primo di questo nuovo corso, come a dire che se il buongiorno si vede dal mattino…

Coordinate sonore che già conosciamo e che non ci stancano mai. Personalità da vendere. Dritti al punto. Bravi The Wends!