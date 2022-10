I GUIDED BY VOICES ANNUNCIANO UN NUOVO LP PER GENNAIO E CONDIVIDONO IL SINGOLO “INSTINCT DWELLING”

I Guided By Voices sono come sempre inarrestabili: quest’anno sono arrivati due album, “Crystal Nuns Cathedral” e “Trembles And Goggles By Rank”, e il 28 ottobre uscirà anche “Scalping The Guru”, una compilation di EP e singoli degli anni ’90.

Ora Robert Pollard e compagni annunciano un altro LP (il loro trentasettesimo), “La La Land”, in arrivo il prossimo 20 gennaio per la loro GBV Inc. Records.

Il frontman ha detto a Rolling Stone che il loro nuovo lavoro è il compagno di “Tremblers And Goggles By Rank” e “continua a esplorare un percorso di diversità negli stili e nelle strutture di canzoni più lunghe e avventurose”.

Il primo singolo si chiama “Instinct Dwelling” e lo potete ascoltare qui sotto.

I Guided By Voices inoltre hanno annunciato anche l’uscita del loro trentottesimo LP, “Welshpool Frillies”, che vedrà la luce nel corso del 2023.

“La La Land” Tracklist:

1. Another Day to Heal

2. Released Into Dementia

3. Ballroom Etiquette

4. Instinct Dwelling

5. Queen Of Spaces

6. On the Wheel

7. Cousin Jackie

8. Wild Kingdom

9. Caution Song

10. Eraser

11. Pockets