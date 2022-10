ANDY BELL: 3 EP PER COMPLETARE IL PERCORSO SUL SUO ALBUM SOLISTA “FLICKER”. IL PRIMO E’ GIA’ USCITO.

Andy Bell, chitarrista e cantautore dei Ride, ha annunciato una serie di tre EP che contengono remix, versioni acustiche e cover dei brani canzoni che hanno ispirato il suo secondo album solista, “Flicker“, pubblicato a febbraio su Sonic Cathedral.

Tutti e tre gli EP saranno pubblicati su vinile 10” in edizione limitata il 25 novembre.



Il primo dei tre, “I Am A Strange Loop“, è già disponibile su tutte le piattaforme digitali e contiene variegati remix di alcuni pesi massimi come David Holmes (lavoro di cui vediamo anche il video) o Richard Norris, insieme a manipolazioni di band come bdrmm e A Place To Bury Strangers.

“È stato fantastico vedere cosa è venuto fuori quando ho dato questi brani di Flicker a vari compagni e amici per farli suonare“, dice Andy dell’EP “I Am A Strange Loop”. “David Holmes ha richiesto il brano di apertura perché aveva creato un legame con esso, e quello che è venuto fuori trasforma la canzone da un assaggio introduttivo in una bestia allucinogena“.

Andy ora dice che le canzoni hanno ora “una nuova vita in technicolor“.

Il 4 novembre esce in digitale il secondo EP, “The Grounding Process“. Conterrà versioni acustiche dei brani “Something Like Love”, “World Of Echo”, “She Calls The Tune”, “Lifeline” e “Love Is The Frequency”.

La parte finale della trilogia è costituita da “Untitled Film Stills“, atteso il 25 novembre, che contiene cover di brani e artisti che hanno ispirato il disco, ovvero Yoko Ono (“Listen, The Snow Is Falling”), The Kinks (“The Way Love Used To Be”), Arthur Russell (“Our Last Night Together”) e Pentangle (“Light Flight”).