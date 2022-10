ASCOLTA LA COVER INEDITA DI SCOTT WEILAND DI “HAPPY XMAS (WAR IS OVER)” DI JOHN LENNON E YOKO ONO

La cover inedita di Scott Weiland di “Happy Xmas (War Is Over)” di John Lennon e Yoko Ono è stata condivisa online.

L’interpretazione farà parte della versione ampliata dell’album di Weiland del 2011 “The Most Wonderful Time of the Year”, in uscita il 4 novembre. L’edizione ampliata dell’album includerà anche quattro tracce bonus non incluse nell’originale, che accompagneranno le cover di Weiland di “White Christmas”, “Silent Night” e “Winter Wonderland”.

“The Most Wonderful Time of the Year: Deluxe Edition” sarà stampato su diverse edizioni di vinile, tutte accomunate dal tema natalizio, tra cui il vinile rosso e verde. Anche l’artwork è stato rielaborato per l’edizione ampliata dell’album.

Le cover a tema natalizio sono alcuni degli ultimi materiali postumi di Weiland, dopo che il cantante di Stone Temple Pilots e Velvet Revolver è morto nel 2015 a causa di un’overdose accidentale.