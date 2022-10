Nell’ultima data del tour con i suoi Earthlings (Josh Klinghoffer, Andrew Watt, Pino Palladino, Glen Hansard, e Chad Smith) – tenutasi al Dolby Live at Park MGM di Las Vegas – Eddie Vedder ha portato sul palco, nell’encore dello show, un successo dei Cure, “Just like heaven”, tratto dall’album “Kiss Me Kiss Me Kiss Me” del 1987.