GUARDA GLI YEAH YEAH YEAHS RIFARE “KIDS IN AMERICA” DI KIM WILDE INSIEME A JAPANESE BREAKFAST E ALLE LINDA LINDAS

Giovedì sera gli Yeah Yeah Yeahs hanno suonato all’Hollywood Bowl di Los Angeles in una delle date del loro tour a supporto del loro recentissimo quinto LP “Cool It Down”, uscito la settimana scorsa via Secretly Canadian.

Durante l’encore la storica band di NYC ha chiamato sul palco gli opening-act della serata, Japanese Breakfast e le Linda Lindas e insieme hanno suonato “Kids In America” di Kim Wilde, come potete vedere qui sotto in un video registrato da un fan.

Photo Credit: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons