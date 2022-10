NEL 2023 TOUR EUROPEO DEI KING GIZZARD AND THE LIZARD WIZARD: A META’ MARZO TAPPA MILANESE

Bella notizia dai King Gizzard and The Lizard Wizard che tornano in Italia. La band ha annunciato le date del tour europeo (e inglese) che toccheranno il nostro Paese in una data prevista per il 15 marzo 2023 all’Alcatraz di Milano. Ricordiamo che la band ha annunciato la pubblicazione di altri due album dopo “Ice, Death, Planets, Lungs, Mushrooms And Lava”, appena uscito: “Laminated Denim”, vedrà la luce il 12 ottobre e “Changes” il 28 ottobre.



I biglietti costeranno 30 € + d.p e le prevendite saranno disponibili su www.ticketmaster.it e www.ticketone.it dalle ore 10 di venerdì 14 ottobre.