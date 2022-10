TRACK: THE NIGHT AGENT When You Dream

Amanti degli anni ’80 fatevi sotto! Esce per The Future Sound of Stockholm il primo singolo dell’album “Stars Above Us” a nome The Night Agent.

Il drammaturgo e scrittore Jacob Hirdwall ha iniziato a pubblicare musica con il nome di The Night Agent già nel 2020, e già allora erano presenti l’attore cantante Christopher Wollter e il famoso chitarrista Janne Schaffer (ABBA, Bob Marley, Ted Gärdestad). Ma per il nuovo album, Hirdwall, Schaffer e Wollter hanno unito le forze e formato una band che suonerà anche dal vivo.

“When You Dream” è una canzone pop incalzante e ipermelodica che affonda le radici nella New Wave degli anni ’80. Le drum machine e i sintetizzatori d’atmosfera sono sovrastati dai testi esistenziali di Hirdwall. È un brano pop, melodico ma con l’anima dark, che ha come riferimenti Gary Numan e i New Order. Molto importante anche la voce di Linnea Elfström Schederin. Tra synth molto oscuri, un ritmo che ci colpisce e ci conquista, una chitarra micidiale col suo assolo finale, beh, questa “When You Dream” è già un classico fin dal primo ascolto.

Foto Nikola Stankovic