ALBUM: PRISM SHORES

I Prism Shores sono una band di Charlottetown ora di stanza a Montreal (Quebec, Canada). I quattro giovani artisti canadesi sono al loro debutto con questo album carico di sonorità jangle e dream pop che hanno nella voce – spesso in falsetto – di Jack Mckenzie, un abile tessitore di atmosfere nostalgiche e sognanti

Inside My Diving Bell by Prism Shores

“Diving Bell” è il primo singolo da cui è anche stato prodotto il video (Ana-Maria Trudel). Le chitarre scintillanti appaiono non solo ai nostri occhi ma anche nell’arrangiamento molto curato.

Troviamo anche momenti scoppiettanti in questo loro primo lavoro, come “Departure”, “Vanishing Point” e ovviamente in “Run Like Thieves” mentre “Tennis Shoes” ci regala tonnellate di romanticismo.

Non male davvero questo disco che, mentre fuori iniziano a cadere le foglie, ci regala una bella giornata di primavera…

