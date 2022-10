DARIO ARGENTO SVELA I PRIMI DETTAGLI DEL SUO PROSSIMO FILM. LA PROTAGONISTA SARA’ ISABELLE HUPPERT.

Ospite dell’annuale Stiges Film Festival, rassegna cinematografica che si sta tenendo in questi giorni in Catalogna, Dario Argento ha svelato i primi dettagli del suo prossimo film.

Come raccolto e riportato dal sito The Playlist il maestro dell’horror non attenderà un’altra decade per rilasciare nelle sale una sua nuova fatica (il recente “Occhiali neri” seguiva di 10 anni il precedente “Dracula 3D”) anzi è pronto a recarsi a Parigi per iniziare le riprese già nella prossima primavera.

Nonostante sia ancora top-secret la trama, si parla di un possibile remake di un film messicano, e l’intero cast del nuovo lavoro nel corso dell’intervista rilasciata durante il festival Argento svela un ulteriore importante dettaglio: la protagonista sarà Isabelle Huppert.

L’attrice francese, che vanta tra i vari riconoscimenti una candidatura all’ottantanovesima edizione degli Academy Awards come Miglior attrice per il film “Elle” e il Leone d’oro alla Carriera nel 2005, è stata grande protagonista alla recente edizione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia dove ha presentato “La Syndicaliste” di Jean-Paul Salomé, in concorso nella Sezione Orizzonti.

Credit Foto Dario Argento: Filmfestival Linz, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Isabelle Huppert: Georges Biard, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons