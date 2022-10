GRAHAM COXON DEI BLUR SAREBBE FELICE DI CONTRIBUIRE ALLA REUNION DEGLI OASIS: “VORREI FARE DUE CHIACCHIERE CON LORO.”

Graham Coxon, storico chitarrista dei Blur, sarebbe felice di una reunion degli Oasis tanto da spendersi affinchè questo accada.

In una nuova intervista al The Evening Standard il musicista britannico ha commentato i rumors su un possibile ritorno in tour il prossimo anno dei suoi Blur:

Non so cosa sta accadendo con i Blur, non abbiamo parlato di nulla. Non so di cosa si tratta. Adesso è abbastanza importante che io non dica niente in merito a questo argomento… sono questioni personali.

Pressato sul discorso reunion però:

Lo spero. Torniamo sempre insieme prima o dopo.

Commentando poi l’imminente ritorno live dei Pulp aggiunge:

Sarà divertente. Devono farlo anche gli Oasis. Sbatterei insieme le teste di quei fratelli.

Infine alla domanda se sarebbe felice di essere quella persone che riporterebbe i fratelli Gallagher a suonare insieme dopo tanti anni e tanti litigi Coxon aggiunge:

Certo, quando vuoi. Lo farei. Vorrei fare due chiacchiere con loro.

Credit Foto Graham Coxon: Bryan Ledgard, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Oasis: locandina film supersonic