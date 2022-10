GUARDA LE WET LEG SUONARE “CHAISE LONGUE” DA KIMMEL

Ieri notte le Wet Leg sono state le ospiti musicali di una nuova puntata dello show televisivo Jimmy Kimmel Live.

Davanti alle telecamere del programma del noto conduttore e comico americano la band ha eseguito “Chaise Longue” singolo, ormai arcinoto, estratto dal loro fulminante omonimo debut-album pubblicato la scorsa primavera.

Guarda la performance TV:

Le Wet Leg sono attualmente impegnate in tour negli States come opening act di Florence + The Machine mentre lo scorso giugno nel corso di un’intervista radiofonica assicuravano di aver già pronto il loro secondo album.