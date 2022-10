I CURE SUONANO UN ALTRO INEDITO DAL VIVO. ASCOLTA “AND NOTHING IS FOREVER”.

I Cure sono in questi giorni impegnati nelle prime date del loro nuovo tour europeo.

Nella data inaugurale all’Arena Riga di Riga in Lettonia, lo scorso 6 ottobre, Robert Smith e soci avevano deliziato i presenti con due inediti che potrebbero finire nel tanto atteso nuovo disco della band: “Alone” e “Endsong”.

Ieri notte sul palco della Avicii Arena di Stoccolma il numero dei nuovi brani svelati per la prima volta dal vivo è salito a 3 con “And Nothing Is Forever” altro brano deputato ad entrare nella tracklist finale del ‘misterioso’ “Songs Of A Lost World” quattordicesimo disco in studio dei Cure ad oggi però senza release-date e dettagli certi.

Ascolta l’inedito in versione live: