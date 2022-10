SADE STA REGISTRANDO NUOVA MUSICA

Secondo quanto riportato da Billboard Sade sarebbe al lavoro su musica inedita.

L’artista britannica, nigeriana di nascita, avrebbe già sostenuto, insieme alla sua band, alcune sessioni di registrazioni ai Miraval Studios, meraviglioso château di proprietà di Brad Pitt e dell’ex moglie Angelina Jolie dal 2012, nel sud della Francia.

Il produttore francese e compositore Damien Quintard, co-proprietario dello studio, ha confermato:

Dovreste vedere l’amore che lei e la sua band hanno per quel posto.

L’ultimo disco di Sade risale al 2010, “Soldier of Love”, mentre sono del 2018 “Flower of the Universe” brano incluso nella colonna sonora dell’adattamento cinematografico Disney del romanzo science fantasy per ragazzi “Nelle pieghe del tempo” (“A Wrinkle in Time”) e “The Big Unknown” che finirà in “Widows” pellicola diretta da Steve McQueen.