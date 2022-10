TRACK: AN EARLY BIRD Little Wild Heart

Non è ancora arrivato quel giorno in cui un brano di An Early Bird riuscirà a deluderci. Il folk-pop Stefano De Stefano arriva sempre al cuore e anche in quetso nuovo singolo la missione è compita, con delicatezza, sensibilità e un ritornello d’alta scuola che si eleva immediato e questa malinconica armonica a bocca che ci emoziona…

“Little Wild Heart” ha anche una parte visiva, con un video curato dallo stesso musicista…

Giusto citare, per dovere di cronaca, ma sopratutto perché sono 2 gran belle canzoni, i due singoli precedenti, che, come sempre mettono in luce un livello qualitativo fuori dalla media. Stiamo parlando di “Lights Off”, elegantissima e raffinata, e “Fading Into Day”, che vede anche la partecipazione di Her Skin.

