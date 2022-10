EP: CIEL Not In The Sun, Nor In The Dark

C’è la mano di Steven Ansell dei Blood Red Shoes in questo nuovo EP dei CIEL che stanno sempre di più lavorando su personalità e nell’affinare il loro sound. Abrasivi e spigolosi, incalzanti, pulsanti e aggressivi non disdegnano belle sberle in faccia, ma è come se avessero sempre li pronta la medicina, capace di contrastare le ferite e le botte: ecco quindi che i synth che lavorano ai fianchi, le ritmiche post-punk e le chitarre rabbiose, tra noise e shoegaze hanno sempre quella voce di Michelle che è li a mitigare i toni, a rendere tutto più dolce e la cosa funziona alla perfezione.

Not In The Sun, Nor In The Dark by CIEL

A me, a tratti, fanno venire in mente dei Garbage che hanno deciso di guardare con grande devozione allo shoegaze di scuola UK, senza dimenticare gente come i Pixies, tanto per fare un nome grosso e la cosa non è affatto un male. Adoro i particolari, quel rimando quasi ai MBV in “Baby Don’t You Know”, le sciabolate chitarristiche in “Fine Everything”, il grunge di “Far Away” che si muove in un mondo quasi cibernetico e poi l’ipnotica title track che andando avanti nel minutaggio si fa più stratificata e ricca.

Grande band, poco da dire!

CIEL: Bandcamp