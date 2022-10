“GRAPEVINE” è IL NUOVO SINGOLO DAL QUINTO ALBUM DI WEYES BLOOD

Il mese scorso Weyes Blood ha annunciato i dettagli del suo quinto LP, “And In The Darkness, Hearts Aglow”, in uscita il prossimo 18 novembre via Sub Pop Records a distanza di tre anni e mezzo dal precedente, “Titanic Rising”.

Per il suo nuovo disco, che è la seconda parte di una trilogia iniziata appunto con “Titanic Rising”, Natalie Mering ha lavorato ancora una volta con il co-produttore Jonathan Rado dei Foxygen, mentre tra i collaboratori troviamo Meg Duffy (Hand Habits), Daniel Lopatin (Oneohtrix Point Never) e Mary Lattimore.

Dopo aver condiviso il primo singolo, “It’s Not Just Me”, It’a Everybody”, ora la musicista di Santa Monica ritorna con un altro brano, “Grapevine”, che potete ascoltare qui sotto.

“La tecnologia sta allontanando la nostra attenzione gli uni dagli altri”, afferma Natalie “Tutti noi abbiamo un “Grapevine” intrecciato intorno al nostro passato con ferite e dolori irrisolti. Essere innamorati non significa necessariamente stare insieme. Perché altrimenti tante canzoni d’amore anelano a un legame?”.

Photo Credit: Neil Krug