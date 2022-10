IL 3 NOVEMBRE (ANCHE IN ITALIA) USCIRA’ AL CINEMA IL DOCU-FILM DEI DURAN DURAN “A HOLLYWOOD HIGH”

I Duran Duran hanno confermato i dettagli di un nuovissimo film-documentario di 75 minuti, intitolato “A Hollywood High”, che riprende la band mentre si esibisce dal vivo su un tetto di Los Angeles, insieme a interviste esclusive e filmati d’archivio che raccontano la storia della loro lunga storia d’amore con la città.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche il 3 novembre 2022, in tutto il mondo: si, c’è anche l’Italia, con i Cinema UCI (15 in tutto) che ospiteranno la visione il giorno stesso dell’uscita.

Negli ultimi 12 mesi i Duran Duran hanno pubblicato il loro acclamato 15° album in studio “Future Past“, hanno avuto la conferma dell’inserimento nella Rock & Roll Hall of Fame, si sono esibiti dal vivo al concerto per il Giubileo di Platino della Regina a Buckingham Palace, hanno fatto da headliner all’Hyde Park di Londra e hanno partecipato alla cerimonia di apertura dei Giochi del Commonwealth del 2022 nella loro città natale, Birmingham. Tutto questo prima di intraprendere un enorme tour da headliner in Nord America che ha visto il tutto esaurito in luoghi iconici come il Madison Square Garden di New York e tre serate all’Hollywood Bowl. Insomma un anno vissuto da veri protagonisti.,

“Per il nostro primo concerto negli Stati Uniti dopo diversi anni, volevamo fare qualcosa di veramente speciale e intimo“, spiega il tastierista Nick Rhodes. “Dopo aver considerato molte opzioni, una performance sul tetto è diventata rapidamente la prima scelta. Era il periodo post-pandemia, non avevamo mai fatto nulla di simile prima e avevamo appena pubblicato un nuovo album. In qualche modo sembrava una porta magica verso la parte successiva del nostro viaggio“.

“I Duran Duran hanno avuto un rapporto duraturo con la città di Los Angeles fin dalla prima volta che siamo venuti in America“, continua il bassista John Taylor. “Eravamo determinati a fare qualcosa di unico per celebrare i nostri quattro decenni insieme. Un’esibizione sul tetto di Los Angeles, con l’edificio della Capitol Records di fronte e l’insegna di Hollywood che si stagliava in lontananza, sembrava perfetta e si è rivelata una serata straordinaria per tutti noi“.

“A Hollywood High” è diretto da tre pluripremiati veterani del settore, Gavin Elder, Vincent Adam Paul e George Scott. Girato dalla prospettiva unica del tetto del The Aster, nel cuore di Hollywood, con vista sull’edificio della Capitol Records, sede dell’etichetta discografica originaria dei Duran Duran, il film, come dicono le note stampa, celebra l’ampiezza del prolifico e variegato songwriting della band e cattura la loro sconfinata energia dal vivo.

“A Hollywood High”, come già detto, uscirà nei cinema di tutto il mondo il 3 novembre 2022, con repliche successive. Ulteriori informazioni sono disponibili su su www.duranduran.com.