LA PUNTATA DI “THE SHOP”, SERIE PRODOTTA DA LEBRON JAMES, CON OSPITE KANYE WEST E’ STATA CANCELLATA PER INCITAMENTO ALL’ODIO

In una recente intervista al sito Andscape Maverick Carter, produttore insieme a LeBron James della serie HBO “The Shop: Uninterrupted”, ha confermato che l’episodio con ospite Kanye West è stato cancellato a causa del continuo incitamento all’odio e utilizzo di stereotipi culturali da parte del rapper durante le registrazioni.

Avevamo parlato con Kanye il giorno prima di filmare assicura Carter

…e credevo che lui fosse capace di intavolare una discussione rispettosa senza fare riferimento a tutti i suoi recenti commenti.

Carter aggiunge:

Abbiamo deciso di non mandare in onda questo episodio e nessuna delle conversazioni fatte con Kanye. Anche se “The Shop” abbraccia discorsi ponderati e opinioni divergenti, abbiamo tolleranza zero per l’incitamento all’odio di qualsiasi tipo e non consentiremo mai che i nostri canali vengano utilizzati per promuovere l’odio. Mi assumo la piena responsabilità di credere che Kanye volesse una conversazione diversa e mi scuso con i nostri ospiti e lo staff. L’incitamento all’odio non dovrebbe mai avere un pubblico.

Lo scorso 3 ottobre durante la sua Yeezy Paris Fashion Week show il rapper aveva fatto indossare ad alcuni dei suoi modelli t-shirts con la scritta “White Lives Matter” frase nata tra le frange di suprematisi bianchi americani in risposta al celebre movimento Black Lives Matter definito ‘truffa’ dallo stesso West in una stories Instagram successivamente cancellata.

Lo stesso West ha successivamente indossato quella maglietta posando per alcune foto al fianco di Candace Owens, influencer e autrice conservatrice da sempre critica nei confronti del BLM.