SI RIVEDONO I GAZEBO PENGUINS: DISCO IN ARRIVO E 4 LIVE PER PRESENTARLO E ACQUISTARLO

A cinque anni di distanza dal precedente album, i Gazebo Penguins annunciano un nuovo lavoro per Garrincha Dischi, con la collaborazione di To Lose La Track, storica etichetta della band. S’intitola “Quanto” e segna il ritorno di uno dei gruppi più deflagranti del panorama nostrano, in uscita il prossimo 16 dicembre.

Ad anticiparlo, un’anteprima live esclusiva. Infatti il nuovo album sarà una release senza pre-order, perché per ascoltarlo e acquistarlo in anticipo occorrerà partecipare ai 4 live di presentazione che avranno luogo a dicembre a Roma, Milano, Torino e Bologna. Una scelta etica e politica, spiegata così dal gruppo: «I Gazebo Penguins sono una band live che, dopo alcuni anni particolarmente farraginosi per il mondo dello spettacolo dal vivo, vuole ridare centralità al momento del concerto».

“QUANTO”

anteprima

04/12 Monk – ROMA

06/12 Magnolia – MILANO

07/12 Circolo della Musica – RIVOLI (TO)

08/12 Locomotiv Club – BOLOGNA