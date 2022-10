TRACK: KORINE Burn The World

La magia evocativa, tra il gotico e il pop, che sanno evocare Morgy Ramone e Trey Frye con la loro musica è così immediata. Anche stavolta il gioco affascinante ede empatico si sviluppa con la nuova “Burn The World” che anticipa “Tears”, il nuovo album atteso il 17 febbraio 2023.

Tear by Korine

Un gommoso synth-pop introduce le danze, una dolcissima caramellina melodica che in bocca ci lascia quell’agrodolce sapore tra il sorriso e il piano, prima che arrivi la chitarra a svoltare il brano nel ritornello che aumenta il suo livello oscuro ma anche quello ballabile. I Korine non sbagliano più nulla. L’attesa per il nuovo album è alle stelle.

Listen & Follow

Korine: Bandcamp