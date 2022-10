A CERTAIN RATIO: A MARZO 2023 ARRIVA IL NUOVO ALBUM, ANTICIPATO DA “WAITING ON A TRAIN”

A CERTAIN RATIO: A MARZO 2023 ARRIVA IL NUOVO ALBUM, ANTICIPATO DA “WAITING ON A TRAIN”

Gli A Certain Ratio hanno condiviso un nuovo brano, “Waiting on a Train”, il primo estratto dal loro prossimo album in studio, 1982, in uscita per Mute il 31 marzo 2023.

Il più grande punto di forza degli A Certain Ratio è sempre stato l’imprevedibilità: “È questo che piace alla gente di noi, non sanno cosa succederà dopo!“, spiega Jez Kerr e questo nuovo brano segue questo principio, attraverso la presenza scaltra e carismatica del rapper mancuniano Chunky. Chunky scambia le battute con la voce di una delle musiciste neo-soul più in ascesa di Manchester, Ellen Beth Abdi, già presente nella formazione live degli ACR degli ultimi anni, dando vita a un brano diverso da tutti quelli realizzati finora dalla band.

“Waiting on a Train” è nata come una jam hip hop lo-fi in studio, e ha avuto perfettamente senso coinvolgere Chunky ed Ellen, già buoni amici al di fuori degli A Certain Ratio. “Ha funzionato molto bene, c’è una grande chimica tra loro“, continua Martin Moscrop. “C’è la giusta dose di pop, la giusta dose di surrealismo, la giusta dose di umorismo. Funziona e basta“.

Il loro ultimo album in studio “1982” è multidimensionale. Le note stampa dicono che si spinge in tutte le direzioni, che si tratti di afrobeat bruciante, di breakdown jazz fusi nella mente o di umorali esperimenti elettronici. Registrato dalla formazione principale degli ACR, composta da Jez Kerr, Martin Moscrop e Donald Johnson, insieme a Tony Quigley, Matthew Steele ed Ellen Beth Abdi, mostra il piacere della band di trovarsi insieme in studio.

Tracklist:

Samo

Waiting on a Train

1982

A Trip in Hulme

Constant Curve

Afro Dizzy

Holy Smoke

Tier 3

Ballad of ACR

Constant Curve