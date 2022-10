GLI ARCS DI DAN AUERBACH DEI BLACK KEYS ANNUNCIANO IL PRIMO DISCO IN 8 ANNI

Gli Arcs, band capitanata da Dan Auerbach dei Black Keys, annunciano il successore del loro debut album, “Yours, Dreamily”, pubblicato nel 2015.

“Electrophonic Chronic”, registrato tra Nashville (agli Easy Eye Sound di Auerbach) e New York (gli studi Electric Lady e the Diamond Mind) e atteso per il 27 gennaio 2023, è stato in gran parte registrato prima della morte di Richard Swift, all’epoca membro attivo del gruppo. Completano la line-up degli Arcs: Leon Michels, Nick Movshon, Homer Steinweiss.

Primo singolo in ascolto “Keep On Dreamin”:

Che fosse New York City o Nashville o Los Angeles o la città natale di Swift, Cottage Grove, Oregon, ovunque fossimo, andavamo sempre in studio insieme, ha dichiarato Auerbach.

Sempre. Era la nostra cosa preferita da fare. È raro incontrare un gruppo di persone con cui entri in quel modo, con cui ti leghi immediatamente. Ci stavamo solo divertendo, facendo suoni, facendo musica. È stato un periodo fantastico per me.

Ci sono probabilmente tra le 80 e le 100 tracce che abbiamo impostato, perché abbiamo registrato costantemente dopo aver pubblicato “Yours, Dreamily”, ha aggiunto Michels.

Era così divertente essere di nuovo in studio, quindi facevamo musica tutto il tempo. Penso che ci sia sempre stato un piano per fare un disco successivo.

“Electrophonic Chronic” tracklist:

01 “Keep On Dreamin”

02 “Eyez”

03 “Heaven Is A Place”

04 “Califone Interlude”

05 “River”

06 “Sunshine”

07 “A Man Will Do Wrong”

08 “Behind The Eyes”

09 “Backstage Mess”

10 “Sporting Girls Interlude”

11 “Love Doesn’t Live Here Anymore”

12 “Only One For Me”