GLI STROKES STANNO REGISTRANDO IL NUOVO ALBUM. IL PRODUTTORE SARA’ ANCORA RICK RUBIN.

The Strokes sono attualmente impegnati a registrare il nuovo disco con il produttore Rick Rubin con il quale avevano già lavorato su “The New Abnormal”, loro ultimo album in studio uscito nel 2020.

E’ lo stesso Rubin a rivelarlo durante un’intervista al “The Joe Rogan Experience”:

Sono stato in Costa Rica a registrare il nuovo disco degli Strokes, abbiamo affittato una casa sulla cima di una montagna e sistemato la band all’esterno. In pratica è come se stessero suonando per l’oceano. E’ stato incredibile, ogni giorno eravamo fuori a suonare, non volevano più andare via. E’ stata una delle esperienze migliori.

Guarda l’intervista di Rubin:

rick rubin confirming the strokes recorded an album with him this year!!! pic.twitter.com/1Yo2wHNDAD — jules (@lnternetvibes) October 12, 2022

Credit Foto The Strokes: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Rick Rubin: still youtube