NICK CAVE SVELA IL SUO FILM PREFERITO DI SEMPRE: E’ “BLONDE”

Nick Cave ha recentemente incoronato “Blonde”, biopic Netflix su Marilyn Monroe, come il suo film preferito di tutti i tempi.

La dichiarazione, come quasi sempre accade per l’artista australiano, è stata raccolta su The Red Hand Files, blog attraverso la quale i fans possono interagire con Cave.

Qual’è il tuo film preferito di sempre. chiede Sourav dall’India

Telegrafica la risposta dell’artista:

Cara Sourav, e’ “Blonde”.

Love Nick

Cave non concede spiegazioni in merito ad una scelta che posta in questi termini sembra tanto un lanciare la volata ad un film appena uscito, molto chiacchierato e del quale lo stesso musicista, insieme al fidato Warren Ellis, ha curato la colonna sonora.

Diretto da Andrew Dominik “Blonde” è basato sul romanzo di Joyce Carol Oates e propone nel ruolo della diva americana l’attrice cubana Ana de Armas.

Credit Foto Nick Cave: Amelia Troubridge, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Credit Foto Blonde: still youtube