SI RIVEDONO I LAIBACH: ECCO IL PRIMO ASSAGGIO DA UN EP DI 8 BRANI IN ARRIVO A GENNAIO 2023

I Laibach hanno condiviso il primo pezzo di un EP di 8 tracce che uscirà in CD e in digitale il 20 gennaio 2023 (il vinile seguirà a marzo), prima che il collettivo sloveno si imbarchi nel tour “The Coming Race” alla fine di questo mese.

È l’alba del terzo millennio dell’umanità. Il pianeta Terra, che una volta conoscevamo come la nostra casa, ora non è altro che una roccia morta che galleggia nello spazio, distrutta da guerre, pandemie e tutto il male che gli uomini fanno. Anche la Luna, che un tempo fungeva da trampolino di lancio nel vasto universo, si è trasformata in un rifugio per gli ultimi di noi. Ora, i resti dell’umanità stanno attraversando l’universo su un’unica astronave, che trasporta i pochi fortunati che si sono salvati dall’annientamento. Sono diretti verso Marte, dove un tempo aveva origine la vita. Potrebbero aver perso la loro storia e il loro pianeta, ma finché avranno un barlume di speranza e una luce rossa che brilla nell’oscurità, andranno coraggiosamente dove nessuno è mai andato prima: finché l’amore è ancora vivo. Questo è l’antefatto per capire il concept album della band.

L’EP “Love Is Still Alive” ripercorre il viaggio dei sopravvissuti attraverso il nostro sistema solare e questo viaggio è anche un viaggio attraverso alcuni dei generi musicali più “spaziali” degli ultimi decenni. L’EP è un’estensione della musica creata per il film ‘Iron Sky – The Coming Race’ (regia di Timo Vuorensola, 2019), un sequel nascosto. L’uscita della musica dei Laibach per ‘Iron Sky – The Coming Race’ è prevista per il 2023, insieme a un videogioco appositamente creato.

TRACKLISTING:

Love Is Still Alive I (Moon, Euphoria)

Love Is Still Alive II (Venus, Libidine)

Love Is Still Alive III (Mercury, Dopamine)

Love Is Still Alive IV (Neptune, Oxytocin)

Love Is Still Alive V (Uranus, Prolactin)

Love Is Still Alive VI (Saturn, Insomnia)

Love Is Still Alive VII (Jupiter, Tristitia)

Love Is Still Alive VIII (Mars, Dysphoria)

Phot Credit: Roger op den Camp