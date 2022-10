ULTIMA DATA DEL TOUR AMERICANO PER I KILLERS: SUL PALCO CON JOHNNY MARR PER “PLEASE, PLEASE, PLEASE, LET ME GET WHAT I WANT”

I The Killers hanno coverizzato “Please, Please, Please, Let Me Get What I Want” degli Smiths con Johnny Marr durante il loro concerto del 12 ottobre a Washington D.C..

Brandon Flowers e co. hanno concluso il loro tour nordamericano al The Anthem, dove hanno offerto ai fan un set di 23 brani che ha abbracciato tutta la loro carriera.

Durante il bis del concerto di ieri, i Killers hanno invitato Marr (che ha fatto da spalla per tutto il tour) sul palco per suonare insieme il brano. In realtà poi la serata si è chiusa con “This Charming Man” e “Mr Brightside”.

Photo: Raph_PH, CC BY 2.0, via Wikimedia Commons