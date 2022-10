BLINK-182: IL NUOVO PEZZO SI CHIAMA “ENDGING” (E TOM DELONGE “SALUTA” MATT SKIBA)

E’ Tom DeLonge a farsi carico di “salutare” Matt Skiba e ringraziarlo per il suo lavoro nei Blink-182. DeLonge ha inviato a Skiba un messaggio privato per lodarlo di quello fatto con la band e ora lo ha pubblicato su Instagram perché “è importante che il mondo sappia che lo rispetto“. Nel messaggio, DeLonge cita la battaglia contro il cancro di Mark Hoppus come fattore determinante per la sua decisione di rientrare nella band: “ha davvero messo le cose nella giusta prospettiva“.

“Ciao Matt.

Sono Tom DeLonge. Volevo prendermi un minuto per ringraziarti per tutto quello che hai fatto per far continuare la band in mia assenza. Penso che tu abbia un enorme talento (amo e ascolto la tua band ancora oggi). Sei sempre stato così gentile con me, non solo con la stampa, ma anche con gli altri. L’ho notato davvero. Le relazioni tra noi tre nei Blink sono sempre state complicate, ma il cancro di Mark ha davvero messo le cose in una prospettiva diversa. Ma ad essere onesti, la band non sarebbe nemmeno qui oggi se non fosse stato per la tua capacità di intervenire e salvare la situazione. Quindi, dal mio cuore al tuo, grazie per essere un membro della nostra band.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Official Tom DeLonge (@tomdelonge)

Nel frattempo la band con il terzetto classico lancia in orbita “Endging”. Il brano anticipa il nuovo attesissimo album del trio californiano, in uscita nel 2023.

Nel 2023 il gruppo sarà in tour in tutto il mondo, compresa un’unica data in Italia, venerdì 6 ottobre 2023 all’Unipol Arena di Bologna. Ad aprire il concerto The Story So Far, gruppo pop punk statunitense.