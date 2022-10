INHALER IN PIENA MARCIA VERSO L’ALBUM ATTESO A FEBBRAIO 2023. ECCO IL NUOVO SINGOLO

Gli Inhaler sono tornati con il nuovo singolo “Love Will Get You There” e con i dettagli del loro atteso secondo album “Cuts & Bruises” (pre-order).

Il nuovo disco della band dublinese, prodotto da Tony Genn e seguito del debutto “It Won’t Always Be Like This“, acclamato dalla critica, arriverà il 17 febbraio.

Diretto da James Arden, il nuovo video del singolo vede i quattro membri della band Inhaler – il cantante e chitarrista Elijah Hewson, il bassista Robert Keating, il chitarrista Josh Jenkinson e il batterista Ryan McMahon – esibirsi in una parodia del Late Late Show insieme a un vivace cast di personaggi.

Tracklist:

Just To Keep You Satisfied

Love Will Get You There

So Far, So Good

These Are The Days

If You’re Gonna Break My Heart

Perfect Storm

Dublin In Ecstasy

When I Have Her On My Mind

Valentine

The Things I Do

Now You Got Me