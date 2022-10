“LA NUOVA NORMALITA’” CHE HA DATO IL VIA AL MAGNIFICO ALBUM DEI POSTER PAINTS: NE PARLIAMO CON SIMON LIDDELL E CARLA J EASTON

Ci sono band che te le vedi crescere sotto gli occhi, che le segui passo dopo passo, dal primo singolo al primo disco…è una cosa bellissima, perché è come se ci si scommettesse su quella band. Si è sicuri che arriverà un esordio bellissimo, perché i singoli anticipatori non hanno mai deluso e tutto è così perfetto. A volte arrivano cocenti delusioni, è giusto dirlo, ma con i Poster Paints non è affatto andata così. La band di Glasgow, che seguiamo fin dal primissimo brano, non delude chi attendeva un lavoro ricco di magie guitar-pop tanto frizzanti e melodiche quanto ricche di passione e malinconia: quei dischi che ti fanno muovere il piede, ma poi ti ritrovi anche con le lacrime che fanno capolino. Simon Liddell e Carla J Easton hanno unito le forze per realizzare, sicuramente, uno degli album più belli dell’anno e non ho nessun timore ad essere così esplicito e “spavaldo”. Sono le emozioni che un disco simile trasmettere a guidare le mie parole, sono i ritornelli che entrano subito in testa, questi crescendo che diventano epici e un suono che non ha paura di mostrarsi accattivante, certo, ma anche fragile e oscuro quando serve, con una scuola anni ’90 decisamente ben conosciuta. La scrittura del duo scozzese è di quelle importanti, coadiuvata da un gruppo di amici musicisti che hanno assecondato i migliori pensieri di Simon e Carla, per un prodotto finale dci altisisma qualità. La Scozia in musica è una carta spesso vincente e anche in questo caso la tradizione è rispettata. Carla e Simon hanno risposto alle nostre domande e vi assicuro che siamo onorati e felicissimi per questa intervista…



Ciao, ragazzi. Grazie mille per la vostra disponibilità. Come state?

Stiamo bene! Piove tutti i giorni, ma a parte questo la vita va bene.

Album che esce oggi, come vi sentite?

Simon: Siamo entusiasti di poter finalmente condividere l’album con tutti. E’ passato un po’ di tempo da quando abbiamo finito di registrarlo, ma abbiamo ancora molto entusiasmo per queste canzoni.

Carla: Adoro quando si pubblica un nuovo lavoro, arriva un momento in cui devi lasciare che qualcosa che hai creato se ne vada per avere una vita propria. Hai creato qualcosa che non esisteva prima, da un’idea iniziale a una “cosa” finita, e l’hai coltivata al meglio lungo il percorso.

Ho letto le recensioni dei singoli precedenti: sono tutte molto positive. Ma per voi le recensioni della stampa sono così importanti?

Simon: È davvero incoraggiante sentire commenti positivi, ma è sempre importante ricordare che una recensione è solo l’opinione di una persona!

Sulla vostra pagina Bandcamp c’è una piccola descrizione della band: “Simon Liddell e Carla J Easton che hanno cambiato il loro modo di lavorare e hanno abbracciato la ‘nuova normalità’ per fare arte“. Viene spontaneo chiedersi in cosa siete cambiati e quanto profondo sia stato questo cambiamento. È stata la pandemia a modificare il vostro modo di fare musica e di approcciarvi all’arte?

Simon: La pandemia ha influenzato direttamente il processo di registrazione di questo album: è stato scritto e registrato durante l’isolamento, il che significa che abbiamo dovuto lavorare a distanza e inviare i brani via e-mail finché non ci è stato permesso di lavorare insieme in studio. Anche se non è stato perfetto, è stato un buon modo di lavorare, perché non c’erano pressioni o scadenze.

Carla: Una “nuova normalità“, per molte persone, significava doversi fermare, dover cancellare i propri programmi. Più questa “nuova normalità” si protraeva, più tutti ci rendevamo conto della gravità della pandemia e dell’impatto che avrebbe avuto su un’industria fragile, più la scelta di provare ad adattarsi per “andare avanti” e continuare a creare diventava un obiettivo. Da questa situazione è nato un album interamente collaborativo, ma realizzato in totale isolamento da tutti i partecipanti. Le parti sono state registrate in studi casalinghi sparsi in tutto il mondo, con apparecchiature diverse, e ognuno si è assunto la responsabilità di catturare le proprie performance al meglio delle proprie capacità di registrazione domestica con le strutture che aveva a disposizione. Non so in cosa siamo cambiati, né quanto profondo sia stato il cambiamento. So che mi sono sentito bene nel poter continuare a creare musica con gli amici in un momento in cui non potevo nemmeno ricevere un abbraccio!

Non siete dei novellini. Entrambi avete avuto esperienze musicali importanti e positive. Mi chiedo quanto vi abbiano influenzato (musicalmente) in questo progetto, ma soprattutto vorrei sapere se le esperienze precedenti vi hanno insegnato qualcosa, in modo da non commettere errori o gestire meglio certe situazioni.

Carla: Entrambi crediamo che gli studi di registrazione siano così importanti per la creazione di nuova musica e, sebbene il nostro album sia stato realizzato a distanza in ambienti di registrazione casalinghi, non vogliamo in alcun modo suggerire che gli studi di registrazione non siano più necessari. Abbiamo entrambi registrato in studi bellissimi e lavorato con produttori e ingegneri incredibili nella creazione di nuova musica. In effetti, tutta questa esperienza, lo stare in quegli ambienti, il poter osservare le persone che lavorano, il fare domande e l’imparare attraverso il fare è ciò che ha dato forma a questo album. Senza queste preziose esperienze negli studi di registrazione, il nostro album non sarebbe mai stato realizzato! Commettere errori fa parte dell’esperienza umana. Si commettono sempre degli errori.

Per noi fan del guitar-pop, Glasgow è sempre “la città dei sogni”. Ci sono così tante band scozzesi che amo e che provengono da Glasgow. Ogni artista mi dice che la città lo influenza, ma sempre in modo diverso. Glasgow fa parte della vostra musica? C’è qualcosa nella vostra musica che sentite legato a questa città?

Simon: Siamo entrambi fan sfegatati di molte band di Glasgow, ed è una cosa su cui abbiamo legato. Quindi c’è sicuramente quell’influenza nella musica. Non so come la città stessa influenzi l’album, ma ha beneficiato della presenza di molti grandi musicisti di Glasgow che abbiamo la fortuna di chiamare amici.

Carla: Io e Simon siamo cresciuti in piccole città di pendolari. Glasgow è la città più vicina. È la città più vicina per molte piccole città di pendolari dove non c’è molto da fare! Se sei un adolescente ossessionato dalla musica, allora Glasgow è il posto dove vai a fare i tuoi primi concerti o a comprare i tuoi dischi. E gli anni dell’adolescenza sono gli anni della formazione. Alla fine degli anni 90, con un biglietto ferroviario di 3 sterline andata e ritorno, si aveva improvvisamente accesso a tutti questi fantastici negozi di dischi e locali incredibili, e si incontravano altre persone e si facevano amici che si erano recati lì per fare le stesse esperienze, così, naturalmente, diventava la casa di tutte queste persone che iniziavano a fare la loro musica.

Cominciamo a parlare di questo bellissimo album. Nel frattempo, mi ha fatto molto piacere vedere quanti musicisti hanno partecipato. Come li avete coinvolti?

Carla: Eravamo tutti bloccati a casa. Probabilmente è l’unica volta in cui sai che tutti i tuoi amici saranno disponibili a lavorare con te.

“Number One” era un biglietto da visita pieno di energia, melodia e guitar-pop. In realtà, nel disco appare un lato più morbido, avvolgente, quasi più scuro. Forse però è come avere in mano una moneta, con due facce, diverse, ma che si completano a vicenda. Cosa ne pensate?

Carla: Credo che questo sia il bello di creare un album…un lavoro completo che ti permette di fluire e rifluire sia dal punto di vista sonoro che dei testi. Puoi comunicare una storia. “Number One” è in grado di esistere come entità a sé stante come singolo, ma se inserito nel formato più lungo di un album, può assumere un nuovo significato. È per questo che amo fare album!

Sono felice che “Never Saw It Coming” sia stata inclusa nel disco. È una canzone che adoro: è così evocativa, riesce a essere “pop” ma con una profondità e un peso specifico pazzeschi. Inoltre, che melodia! Mi fa venire la pelle d’oca ogni volta. Come è nata questa bellissima canzone?

Carla: Grazie! Il pop può avere profondità e peso. Quando scrivo vedo cosa succede. A volte nelle co-scritture si è discusso su “di cosa vuoi scrivere” o “che tempo vuoi usare” e così via. Con questo processo di co-scrittura, si mi mandava un’idea sonora quasi completamente formata. La mettevo in cuffia e andavo a fare lunghe passeggiate, canticchiando melodie nel parco e lasciando che il suono influenzasse il contenuto del testo senza pensarci troppo. Ho pensato molto a un caro amico che non vedo mai e a una volta in cui eravamo in macchina e suonava una canzone che entrambi amiamo e ci siamo accorti che era l’extended mix e ci siamo girati a sorridere l’uno verso l’altro e in quel momento ho pensato che saremmo stati sempre l’uno accanto all’altro e che mi mancava così tanto in quel momento, camminando nel parco, pensando a quel ricordo. Credo di essere stata così preso da quel momento che non ho pensato al suono complessivo finale.

Simon: Ad essere onesti, all’inizio volevo fare una canzone che suonasse come gli Slowdive, ma alla fine probabilmente suona più come i The Sundays o i Lush, il che è positivo!

Adoro due canzoni come “Still Got You” e “Hard To Sweeten”. Mi sembra che rappresentino alla perfezione il vostro lato sognante: quando le ascolto, mi sembra davvero di essere in un sogno. È una sensazione bellissima. “Still Got You” poi è davvero la prima canzone del disco, è stata una scelta bellissima. Come mai avete deciso di aprire l’album con questa bellissima canzone?

Simon: Mi è sembrato che “Still Got You” dovesse essere il brano di apertura, perché non si adattava a nessun’altra parte dell’album. C’è qualcosa di infantile e dolce nel suono del carillon iniziale e nella progressione immutabile degli accordi. Ma con l’avanzare della canzone si fa più cupo, e questo probabilmente riflette l’album nel suo complesso.

La prima volta che ho ascoltato “Circus Moving On” sono rimasto davvero sorpreso, senza fiato. È una canzone così evocativa. E poi che bell’arrangiamento. È sempre stata così nella vostra testa o è cambiata man mano che procedevate?

Simon: Entrambi stavamo ascoltando il disco di Purple Mountains e volevamo un po’ di mellotron in evidenza nel ritornello, e forse i toni di quell’intero album hanno influenzato questa canzone. In seguito abbiamo coinvolto l’amico di Carla, Andrew, per suonare il violino in questa canzone: credo che le sue parti siano state una bellissima aggiunta, e che abbiano completato la melodia vocale di Carla.

Carla: Ho dovuto convincere Simon a includere questa canzone nell’album! Sono contenta che ne abbiamo discusso! È la mia preferita. Discutiamo ancora su quali siano i pezzi della strofa e quali quelli del ritornello. Ho incontrato Andrew Jin Chung al Banff Centre for Arts and Creativity in Canada nel marzo 2019. È un violinista straordinario. Ha tanta passione e sentimento quando suona. È stato fantastico coinvolgerlo in questa canzone e lasciare che ci mettesse del suo. Adoro gli archi. Penso che abbiano un suono umano. Una volta qualcuno mi ha detto che questo è dovuto al fatto che l’archetto viene mosso attraverso il cuore quando si suona il violino. Mi piace questa idea.

Come è nata la bella collaborazione con Lomond Campbell?

Carla: Conosco Ziggy da un po’ di tempo. Ha prodotto il singolo “You’re Still Mine” (e il lato B “Vagabond”) per la mia vecchia band TeenCanteen nel 2014. Ho sempre amato il suo lavoro, sia con la sua band FOUND che come Lomond Campbell, e abbiamo sempre discusso di collaborare insieme prima o poi. L’idea per il ritornello di “Ribbons” mi è venuta abbastanza in fretta e ho registrato la voce, ma non ero mai soddisfatta delle mie idee per le strofe. Un giorno, chiacchierando con Ziggy su Instagram, gli ho parlato del progetto e gli ho chiesto se fosse interessato a partecipare. In realtà ha co-scritto con noi un’altra canzone, “All Caps Sweetheart”, che non abbiamo incluso nell’album! Speriamo che un giorno la gente senta anche quella.

Avete questa incredibile capacità di trasformare momenti tranquilli e intimi in qualcosa che diventa epico e cattura l’ascoltatore con suoni sempre più forti. Penso a “Not Sorry” o soprattutto al finale di “My Song”. Adoro il vostro songwriting, ma posso anche lodare il modo in cui gestite la sezione ritmica, con Jonny Scott che fa un lavoro eccezionale alla batteria? Riesce sempre a essere così dinamico e a cambiare l’atmosfera della canzone in modo favoloso…

Simon: Jonny ha avuto un impatto enorme sull’album – è un batterista fenomenale, ed è riuscito a portare un’energia live all’album che temevo avremmo perso non avendo potuto registrare insieme nella stessa stanza. Ho avuto la fortuna di suonare in diverse band con lui nel corso degli anni ed è sempre un piacere suonare con lui.

Blood Orange EP by Poster Paints

La mia ultima domanda è quasi un complimento. Voglio dirvi che la vostra versione di “Into Your Arms” sull’EP “Blood Orange” è così bella che mi viene da piangere ogni volta che la sento, è davvero così emozionante.

Simon: Direi che è più fedele alla versione originale dei Love Positions che a quella dei Lemonheads…

Carla: La canzone è stata scritta da Robyn St. Clare e originariamente registrata dal suo gruppo Love Positions, pubblicata nell’album “Billiepeebup” nel 1990. È un album davvero brillante! Invito tutti a cercarlo. Ecco la loro versione dei Love Positions di “Into Your Arms” e qui il pezzo che ho scritto sulla versione dei Love Positions nel 2019: http://everythingflowsglasgow.blogspot.com/2020/09/into-your-arms.html