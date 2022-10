PARTE IL TOUR CELEBRATIVO DI “TRASPARENTE” TERZO ALBUM DI MARCO PARENTE CHE HA COMPIUTO 20 ANNI

Vent’anni. Sembra incredibile ma tanti ne ha compiuti “Trasparente” lo scorso ventisette settembre, compleanno che verrà celebrato da Marco Parente con un mini tour di tre date (Roma il quattordici ottobre, Perugia il quindici, Bologna il venticinque). Un terzo album che univa molti amori e altrettante fonti d’ispirazione diventato occasione per rinsaldare amicizie – quella con Manuel Agnelli nelle vesti di produttore e Paolo Benvegnù alle chitarre ad esempio – col pretesto di esplorare nuovi mondi. C’è molto del Marco Parente di ieri e di oggi in questi dieci brani e non solo per via del cognome accennato, citato nel titolo.

La musica distorta che diventa poesia in “Fuck (H)eart Let’s Dance” sentito omaggio a Lawrence Ferlinghetti, il rock d’autore che popola “W Il Mondo (Radiourlo)” con Alessandro “Asso” Stefana alla chitarra, la frenesia di “Scolpisciguerra”, il jazz di “Adam Ha Salvato Molly” e “Davvero Trasparente”, l’elettronica contagiosa e i Radiohead nella testa (come non sentirli in “Anima Gemella”) echi pop lontani ma dolcissimi. Un disco targato Mescal, non dimentichiamolo, che ha avuto molte vite basta pensare a “Farfalla Pensante” poi ripresa da Patty Pravo ma anche parti apparentemente più intime e nascoste non hanno sentito lo scorrere del tempo come “Derivanti” e il suo pianoforte, la dolente “Come Un Coltello”.

“Trasparente”, la rivoluzione ardita di Marco Parente, un album “spogliato e senza paura” come lui stesso lo aveva definito in un’intervista al Mucchio Selvaggio in quell’ormai lontano 2002. E’ proprio il testo di “La Mia Rivoluzione” ad essere protagonista dell’annuncio di questo mini – tour: “Avevo un sogno / Eterno un giorno / Uscire e salutare uno ad uno / Uscire ed ascoltare uno per uno / Ma non è un sogno / È la mia rivoluzione”. Tre concerti nati con la voglia di ripercorrere tutte le canzoni del disco “senza bisogno di immedesimarsi troppo piuttosto solo per il puro piacere di risuonarle e vedere l’effetto che fa, che ci fa”. Va in cerca di anime affini, di emozioni Marco Parente – e si ad accompagnarlo ci sarà anche Paolo Benvegnù – qui sotto le date:

14 ottobre – Roma – L’Asino Che Vola – ingresso con consumazione di 15 euro

15 ottobre – Perugia – Rework Club – biglietto 12 euro alla cassa

25 ottobre – Bologna – Bravo Caffè