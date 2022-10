SHIRLEY MANSON DEI GARBAGE SCRIVE SU INSTAGRAM: “LA SITUAZIONE ECONOMICA DEI LIVE E’ INSOSTENIBILE”

Shirley Manson dei Garbage ha parlato dello stato attuale della musica dal vivo e di come i tour abbiano messo gli artisti “a dura prova“, sia economica che fisica e mantale. La Manson ha condiviso i suoi pensieri in un recente post su Instagram, descrivendo tutti i problemi che i musicisti devono attualmente affrontare sulla strada, sotto un’immagine che recitava “L’industria della musica dal vivo è a pezzi“.

“La musica dal vivo è messa a dura prova“, ha scritto. “Stiamo vedendo tanti preziosi talenti crollare sotto l’ingiustizia economica di un sistema che non paga i creativi per la loro produzione artistica. Tutti si contendono una manciata di locali per guadagnare una piccola somma di denaro che li tenga in vita fino al prossimo spettacolo, la maggior parte naviga senza un dollaro di assicurazione. Una grande percentuale di musicisti che conoscete e amate probabilmente vive di rendita. Le aziende stanno guadagnando miliardi di dollari grazie al loro lavoro e non condividono nessuno dei profitti: questo non può essere tollerato“.

Ha proseguito: “Perderemo un’intera generazione di giovani artisti se questo accadrà. Lasciate che ve lo dica in un altro modo: molti degli artisti che veneriamo e che ci sono cari nel corso della storia sarebbero stati completamente distrutti da questo sistema. I musicisti non possono sopravvivere senza essere pagati equamente per la loro musica“. La Manson ha anche scritto che se “la scena live fallisce, l’intera nave affonda completamente”, osservando che “tutto ciò che vi rimarrà sarà il mainstream. Nessuna prospettiva alternativa. Niente di forte. Niente di pericoloso. Niente di strano. Poco che duri più di un ciclo di album“. Prima di concludere il suo post, ha aggiunto un appello per i fan a fare qualcosa, dicendo che se le cose non cambiassero, sarebbe “un grande dolore per la nostra cultura nel suo complesso. Per favore, sostenete il movimento a favore della legislazione che sta cercando di invertire questa situazione una volta per tutte“, ha concluso. I commenti della Manson arrivano dopo che molti musicisti hanno cancellato i tour a causa della brutta situazione finanziaria.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🩸garbage🩸 (@garbage)

All’inizio di questa settimana, gli Animal Collective hanno annunciato che non avrebbero proseguito il loro tour nel Regno Unito/Europa, che avrebbe dovuto iniziare il mese prossimo. La band ha citato “l’inflazione, la svalutazione della moneta, i costi di spedizione e di trasporto gonfiati e molto altro ancora” tra le ragioni della cancellazione. Gli Animal Collective seguono artisti come Santigold, Sam Fender e Lindsey Buckingham nell’annullare o rimandare i tour degli ultimi mesi per motivi economici o di salute.

“Voglio che capiate che sono orgogliosa di cancellare questo tour quando significa che sto proclamando che io, la persona che scrive le canzoni, sono importante quanto le mie canzoni“, ha scritto Santigold annunciando la cancellazione del suo tour. “Non continuerò a sacrificare me stessa per un’industria che è diventata insostenibile e disinteressata al benessere degli artisti su cui è costruita“.

Photo: pitpony.photography, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons