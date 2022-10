TRACK: PRIM

Si chiama “Porn Magazines”, in uscita per We Were Never Being Boring Collective, il nuovo singolo di Prim, nome d’arte della songwriter Irene Pignatti. Dopo l’esordio “when monday comes”, la giovane artista emiliana ha deciso, per gioco e per scommessa, di partecipare a X Factor 2022, mantenendo intatta la sua personalità e ricevendo immediatamente una standing ovation, sino a presentare “Hope There’s Someone” di Antony and the Johnsons agli ultimi Bootcamp.

Pop autunnale, arrangiato in modo delicato, con una strumentazione che si adatta al mood morbido, che evidenzia suggestivi arpeggi e il gioco delle voci sovrapposte fa un gran bel lavoro.

Pignatti racconta: “Il sentimento di frustrazione è il tema centrale di Porn Magazines. Non riuscire a raggiungere gli obiettivi prefissi, non sapere quale sia veramente il proprio luogo di appartenenza e quali persone rappresentino dei legami autentici: tutti questi fattori portano l’individuo alla frustrazione. Ho scritto questa canzone raccogliendo testimonianze di amiche e conoscenti, e le ho messe assieme creando un personaggio femminile immaginario. Una ‘she’ che è caratterizzata da tratti negativi e malinconici, ma che in realtà sta cercando sé stessa e il suo posto nel mondo. Questo pezzo vorrebbe indurre consapevolezza del fatto che la maggior parte dei pensieri negativi risiede nella nostra testa“.

We Were Never Being Boring Collective: Bandcamp