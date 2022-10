SI ATTENDE LA DATA DI USCITA PER “HAVE YOU GOT IT YET? THE STORY OF SYD BARRETT AND PINK FLOYD”, IL DOCUMENTARIO SU SYD BARRETT

SI ATTENDE LA DATA DI USCITA PER “HAVE YOU GOT IT YET? THE STORY OF SYD BARRETT AND PINK FLOYD”, IL DOCUMENTARIO SU SYD BARRETT

Syd Barrett sarà il soggetto di un nuovo documentario intitolato “Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett And Pink Floyd”.

Secondo Deadline, il film è stato co-diretto da Roddy Bogawa e dal defunto graphic designer Storm Thorgerson. Quest’ultimo è stato il co-fondatore di Hipgnosis, l’azienda londinese specializzata nella creazione di copertine di album per artisti rock.

L’azienda ha realizzato l’iconica grafica di “Dark Side Of The Moon” (1973), “Wish You Were Here” (1975) e altri album dei Pink Floyd. Thorgerson conosceva Barrett – morto nel 2006 – dagli anni ’60 e frequentava le scuole superiori con lui e Roger Waters.

Thorgerson è morto nel 2013 all’età di 69 anni. Secondo un comunicato, “Have You Got It Yet?… “è stato completato da Bogawa con il fotografo Rupert Truman degli StormStudios e il produttore Julius Beltrame dopo la prematura scomparsa di Storm“.

Il documentario conterrà interviste a Waters, Nick Mason e David Gilmour dei Pink Floyd, alla sorella di Barrett, Rosemary Breen, e ai manager dei Pink Floyd Peter Jenner e Andrew King.

Sono previsti anche interventi di Pete Townshend degli Who, Graham Coxon dei Blur e Andrew VanWyngarden degli MGMT.

La colonna sonora ufficiale vanta più di 50 canzoni tratte dai cataloghi dei Pink Floyd e di Barrett da solista. L’attore Jason Isaacs (Harry Potter, The OA) è il narratore del documentario.

“È la tragica storia di Brian Wilson e Kurt Cobain e di molti altri nella musica e nell’arte, le cui esplosive spinte creative spesso poggiano su una fragile energia esuberante che viene messa sotto pressione dal loro successo“, ha spiegato Bogawa. “Il film non è solo un ritratto di una delle figure di culto più iconiche della musica attraverso la lente e i ricordi dei suoi compagni di band, amici e musicisti, ma anche uno sguardo indietro a un gruppo di amici cresciuti a metà degli anni Sessanta e al loro idealismo, alle loro ambizioni, alle loro speranze e ai loro sogni durante un momento culturale così incredibile.”

La data di uscita di “Have You Got It Yet? The Story of Syd Barrett And Pink Floyd” non è ancora nota.