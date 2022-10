EP: ALUMINUM

Mamma mia, altro giro, altro regalo, altra scoperta dal sottobosco che mi sta mandando fuori di testa. Fare le ricerce “casuali” su Bandcamp mi farà impazzire e spendere un sacco di soldi, già lo so, ma non ne posso fare a meno, perché se il risultato è come questo “Windowpane” degli sconosciuti (da me!) Aluminum, beh, posso già avvertire mia moglie che io passerò il resto della mia vita davanti a un PC.

Windowpane EP by Aluminum

Marc Leyda guida una truppa pazzesca, che butta nella mischia un sound micidiale, tra la popedelia e lo shoegaze, tra l’acid-fuzz rock e un indie abrasivo che guarda agli anni ’80 del post-punk, passando quindi per i Velvet Underground, i MBV, i Dandy Warhols e i Brian Jonestown Massacre. Troppo? Ascoltare per credere! Sta di fatto che aprire le danze con la canzone che da il titolo all’EP è una dichiarazione di onnipotenza, non una canzone e quando arriva il ritornello travolgentemente shoegaze io sto già in paradiso, ringraziando gli dei della musica. Capaci anche di un momento da dream-pop dolcissimo, quasi in odor di Sarah Records, come “With You”, che con le doppie voci maschile e femminile (che funzionano da dio per tutto il lavoro, sia chiaro!) scalda il nostro cuoricino romantico, i favolosi “Aluminum” ci mandano letteralmente fuori di testa con i chitarroni deraglianti di “Red & Gold” e con solo un EP ci hanno già catturato.

