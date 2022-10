IN ATTESA DEL SUO QUARTO LP, RON GALLO CONDIVIDE IL NUOVO SINGOLO “ANYTHING BUT THIS”

Nelle scorse settimane Ron Gallo aveva annunciato la firma di un contratto con la Kill Rock Stars con cui pubblicherà il suo quarto LP nel corso del 2023.

Non sappiamo ancora i dettagli del seguito dell’ottimo “Peacemeal”, uscito a marzo 2021, ma intanto il musicista di stanza a Philadelphia, dopo “Entitled Man”, rilasciato il mese scorso, continua il cammino di avvicinamento alla nuova release con un nuovo singolo, “Anything But This”, che vede la collaborazione di Santa Chiara, il nuovo progetto di sua moglie, la ravennate Chiara D’Anzieri.

“Questa canzone è la sensazione di voler essere in qualsiasi altro posto che non sia la situazione in cui ti trovi – in questo caso il freddo, grigio, sporco, pandemico inverno di Philadelphia. Chiara un giorno si è messa dietro la batteria e l’abbiamo scritta insieme in circa 5 minuti”, dice Ron del suo nuovo brano.