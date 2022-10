NEIL YOUNG HA ANNUNCIATO LA RISTAMPA PER IL 50° ANNIVERSARIO DEL SUO ALBUM DEL 1972 “HARVEST”: ATTESA A DICEMBRE

Neil Young ha annunciato la ristampa per il 50° anniversario del suo album del 1972 “Harvest”.

Arriverà una ristampa deluxe che uscirà il 2 dicembre via Reprise (in pre-ordine). La ristampa include un documentario intitolato “Harvest Time”, dal quale Young ha condiviso una registrazione live inedita di “Heart Of Gold” per la BBC.

Disponibile su 3xLP o 3xCD, il cofanetto conterrà: l’album originale, tre outtakes in studio, il set solista della BBC registrato il 23 febbraio 1971 e “Harvest Time”. Sono inclusi anche un libro fotografico rilegato, poster e note di copertina del fotografo Joel Bernstein.

Gli outtakes inclusi nella ristampa sono “Bad Fog Of Loneliness”, “Journey Through The Past” e “Dance Dance Dance”. “Harvest Time” contiene anche filmati delle sessioni di “Harvest Barn” di Young nel nord della California e delle sessioni di registrazione a Nashville e Londra.

Di seguito è possibile vedere la registrazione di “Heart Of Gold” alla BBC.

Harvest (50th anniversary edition) tracklist:

01. ‘Out On The Weekend’

02. ‘Harvest’

03. ‘A Man Needs A Maid’

04. ‘Heart Of Gold’

05. ‘Are You Ready For The Country?’

06. ‘Old Man’

07. ‘There’s A World’

08. ‘Alabama’

09. ‘The Needle And The Damage Done’

10. ‘Words (Between The Lines Of Age)’

Neil Young Live in concert at the BBC:

01. ‘Out On The Weekend’

02. ‘Old Man’

03. ‘Journey Through The Past’

04. ‘Heart Of Gold’

05. ‘Don’t Let It Bring You Down’

06. ‘A Man Needs A Maid’

07. ‘Love In Mind’

08. ‘Dance Dance Dance’

‘Harvest’ outtakes:

01. ‘Bad Fog Of Loneliness’

02. ‘Journey Through The Past’

03. ‘Dance Dance Dance’

